Inter-Milan, il ritorno di Brozovic una chiave: insostituibile – GdS

Inter-Milan sarà la partita soprattutto di Marcelo Brozovic, tornato già contro l’Udinese (a partita in corso), ha cambiato la partita, secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport” potrebbe essere una delle chiavi del match.

INSOSTITUIBILE – Antonio Conte (ma già ai tempi Luciano Spalletti) ha affidato le chiavi del centrocampo a Marcelo Brozovic, da quel momento il centrocampista croato è diventato indispensabile per l’Inter. Con l’arrivo di Stefano Sensi e Nicolò Barella le alternative sono aumentate, ma nessuno come Brozovic riesce a verticalizzare con pochi tocchi aumentando così la manovra nerazzurra. Il ritorno in campo da titolare contro il Milan potrebbe essere una delle chiavi del match, considerando anche la sfida a distanza con Ismael Bennacer (anche lui ritorna in campo dopo la squalifica). Sottolinea la rosea: “contro l’Udinese è entrato Marcelo e d’incanto l’Inter ha aumentato i giri del motore, prendendo d’assalto la porta bianconera. Il perché è semplice: nessuno in casa nerazzurra sa andare subito in verticale palla a terra come il croato. Un tocco e via, subito a cercare la profondità per Lukaku. E il ritmo diventa altissimo, la palla viaggia veloce e gli esterni possono alzare il raggio d’azione e aumentare la pressione a ridosso dell’area avversaria. Corsa da mediano, piede da trequartista: Brozo è l’insostituibile del centrocampo nerazzurro e il suo recupero sarà fondamentale anche per accelerare l’inserimento di Eriksen nell’idea di gioco contiana”.