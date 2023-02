Inter-Milan, il grande dubbio per Inzaghi in vista del derby

Simone Inzaghi può sorridere in vista del derby Inter-Milan, in programma domenica sera, vista l’ottima prestazione di ieri contro l’Atalanta.

DIFESA – Secondo quanto riportato da SportMediaset, Simone Inzaghi si gode il grande momento di Matteo Darmian, decisivo ieri sera in Coppa Italia contro l’Atalanta. Così nel derby in difesa Inter-Milan l’allenatore nerazzurro probabilmente riproporrà il terzetto difensivo formato dall’italiano, Stefan de Vrij e Francesco Acerbi.

CENTROCAMPO – Ad Hakan Calhanoglu, tra i migliori in campo contro la squadra orobica, domenica toccherà ancora la regia. Sulla sinistra invece dovrebbe rivedersi Federico Dimarco, dato che Robin Gosens non è stato convincente nella partita di ieri sera.

ATTACCO – Il grande dubbio invece in avanti riguarda Romelu Lukaku, in miglioramento ma ancora non sfavillante. Il tecnico però ha ancora alcuni giorni per pensarci.

Fonte: SportMediaset.it