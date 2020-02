Inter-Milan, il derby nerazzurro sfiora giÃ  un record! I numeri – GdS

Inter-Milan, il derby nerazzurro sfiora già un record! I numeri – GdS

Basterebbero che solo questi dati per far comprendere l’importanza e l’attesa da parte dei tifosi per Inter-Milan, derby di Milano in programma domani sera

TUTTO ESAURITO – Come riportato da “Gazzetta.it”, Inter-Milan è infatti “un derby planetario, con numeri straordinari. San Siro è sold out, anche se non verrà registrato un record d’incasso per l’Inter: i 6,5 milioni fatti segnare a ottobre per il match contro la Juve resterà il più alto della storia della Serie A anche dopo la stracittadina di Milano di domani sera, che comunque si assisterà al secondo posto di sempre con 5,6 milioni di euro. L’appeal mediatico è enorme e sono gli stessi numeri a dimostrarlo“.

DERBY MONDIALE — Non solo incassi: “Per la sfida di domani sera sono stati accreditati 250 giornalisti, con più di dieci radio che racconteranno in diretta la partita in tutto il mondo e soprattutto con oltre 20 tv straniere presenti per trasmettere live e in mondovisione una partita che potrebbe essere – soprattutto per l’Inter – uno spartiacque nella volata scudetto. E in America, Africa e Asia ci sarà il bis, con le differite già messe in programma dalle emittenti più importanti proprio per non fare perdere nulla della notte di Milano“.