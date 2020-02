Inter-Milan, Ibrahimovic vuole esserci: aumenta i carichi di lavoro – GdS

Per Inter-Milan non solo Samir Handanovic in dubbio (vedi articolo): anche Zlatan Ibrahimovic per quanto riguarda il Milan lavora a parte da una settimana (è rimasto fuori nella sfida casalinga contro l’Hellas Verona) per esserci in vista del derby. Di seguito la notizia riportata dalla “Gazzetta dello Sport”.

NON SOLO HANDANOVIC – In vista di Inter-Milan in programma domenica sera, Zlatan Ibrahimovic risponde al capitano dell’Inter Samir Handanovic e vuole esserci a tutti i costi. Lo svedese, che la scorsa settimana era stato fermato prima dall’influenza e dopo da un lieve risentimento muscolare, anche ieri ha svolto per il terzo giorno consecutivo un lavoro personalizzato al fine di recuperare la forma migliore: l’ex L.A. Galaxy ha lavorato sul campo, aumentando i carichi di lavoro in vista del rush finale di oggi e domani. Dal Milan arrivano segnali positivi e secondo la rosea è confermata la sua presenza domenica sera.