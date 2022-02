Inter-Milan, Ibrahimovic a rischio forfait: possibile un’ipotesi tra i rossoneri

Derby Inter-Milan a rischio per Zlatan Ibrahimovic, l’attaccante svedese sente ancora fastidio al tendine: l’ipotesi in casa rossonera.

INTER-MILAN – Secondo quanto riportato da da SportMediaset, Zlatan Ibrahimovic potrebbe non essere a disposizione per il derby tra Inter e Milan. L’attaccante rossonero ha ancora fastidio al tendone e non ha totalmente recuperato a seguito dell’infortunio occorsogli nella partita contro la Juventus. Le condizioni dello svedese verranno valutate giorno per giorno. L’ottimismo dei giorni scorsi ha lasciato spazio ad una sempre maggiore preoccupazione. Ci sono serie riflessioni prima di correre rischi. Difficile che Stefano Pioli scelga di rischiarlo. Possibile l’ipotesi Olivier Giroud titolare con l’opzione Franck Kessie trequartista. Per il momento però nessuna ipotesi è esclusa. Si farà di tutto per recuperare l’attaccante svedese.

Fonte: SportMediaset.it