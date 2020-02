Inter-Milan, Ibrahimovic lavora per esserci: sarÃ  pronto per domenica?

Inter-Milan, Ibrahimovic lavora per esserci: sarà pronto per...

Inter-Milan, Ibrahimovic lavora per esserci: sarà pronto per domenica?

Zlatan Ibrahimovic ha saltato per influenza l’ultima partita del Milan contro il Verona. L’attaccante svedese lavora sodo per esserci nel derby di domenica contro l’Inter, il punto di Manuele Baiocchini per Sky Sport

IBRA AL LAVORO – Ibrahimovic lavora per esserci nella stracittadina di domenica: «Se avevamo dubbi li abbiamo tolti con un post su twitter in cui si vede un Ibrahimovic che ruggisce, pronto alla battaglia. Lui si sente un leone, vuole esserci, vuole stringere i denti e superare i problemi in settimana che hanno riguardato un affaticamento muscolare e la febbre. Ieri si è allenato in palestra, oggi ancora da solo ma in campo, domani se tutto dovesse andare bene tornerà ad allenarsi con i compagni e farebbe tutti questi giorni con la squadra per essere pronto per il derby».

LE ALTRE SCELTE – Le possibili scelte di formazioni per il tecnico rossonero Stefano Pioli: «Per il Milan credo a un ritorno al passato, l’ultima vittoria in casa del Brescia quindi un 4-4-2 con Ibrahimovi e Leao coppia d’attacco, Bennacer torna titolare a centrocampo, vedremo se ci sarà Biglia a gara in corsa. In difesa vedremo Kjaer o Musacchio, anche Conti è tornato ad allenarsi ma ha avuto la tonsillite, c’è ballottaggio con Calabria».