Inter-Milan: Ibrahimovic cerca il lavoro col gruppo, vuole il derby

Inter-Milan si avvicina a grandi passi. Zlatan Ibrahimovic è ancora il grande dubbio in casa rossonera, l’attaccante svedese non è ancora al massimo, ma vuole esserci nel derby e ci vuole essere. Il punto di Manuele Baiocchini in collegamento per Sky Sport da Milanello

LE CONDIZIONI DI IBRAHIMOVIC – In vista di Inter-Milan di domenica sera, in casa rossonera tengono ancora banco le condizioni di Zlatan Ibrahimovic: «L’allenamento è finito da poco. Ibrahimovic ha fatto una prima parte con la squadra in palestra poi ha lavorato col gruppo la parte tattica ma non alla fine con la partitella dove ci sarebbe stata alta intensità e non si vuole rischiare nulla. Ha continuato con lavoro personalizzato e si procede verso il recupero. Domani la rifinitura e sarà importante vedere Ibrahimovic col resto del gruppo. Deve esserci e vuole esserci e così sarà, sarà titolare. Probabilmente una partita diversa non l’avrebbe giocata, ma ci tiene talmente tanto che ce lo aspettiamo davanti. Stamattina Pioli ha mischiato le carte e i giocatori, ha alternato Conti e Calabria come terzini destri, Kjaer e Musacchio come difensori centrali e Leao e Rebic da attaccanti».