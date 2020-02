Inter-Milan: Ibrahimovic ancora a parte, domani giorno decisivo – Sky

Inter-Milan di domenica sera si avvicina e in casa rossonera c’è ancora il grande dubbio legato alle condizioni di Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese lavora sodo, dovrebbe esserci, ma ancora non ci sono certezze. Il punto di Peppe Di Stefano in collegamento da Milanello per Sky Sport

DUBBIO IBRAHIMOVIC – Zlatan Ibrahimovic ancora a parte nell’allenamento di oggi, domani si rifletterà meglio e si saprà qualcosa di più: «Il Milan ha fatto stamattina allenamento propedeutico, probabilmente Ibrahimovic giocherà il derby anche se va gestito nel modo migliore perché a 38 anni bisogna gestire ogni malanno. Non era solo un problema di influenza quello che gli ha fatto saltare il Verona. Ibrahimovic oggi si è allenato sul campo con lavoro personalizzato affinché possa avere una maglia da titolare. Domani può tornare in gruppo anche per il lavoro tattico, sabato prove generali e domenica sfida delle sfide contro l’Inter».