Inter-Milan, i rossoneri si allenano sotto gli occhi dei dirigenti: il report

Inter-Milan

Continua – sotto gli occhi di Maldini e Massara – la preparazione dei rossoneri di Pioli in vista di Inter-Milan. Il derby è in programma infatti sabato pomeriggio alle 18 a San Siro. Ecco il report dell’allenamento pubblicato dal club

REPORT – “Inizio in palestra per l’attivazione muscolare, poi il riscaldamento è proseguito in campo attraverso dei torelli a tema e degli esercizi con il pallone. Terminata la prima parte, Mister Pioli ha dato il via a una fase tecnico-tattica caratterizzata da una serie di esercitazioni a tutto campo seguite da alcune partitelle su campo ridotto. Infine, ancora in palestra, una sessione di stretching ha concluso la giornata. Per venerdì, alla vigilia del Derby, a Milanello sono previste la rifinitura della squadra al mattino e la conferenza stampa di Stefano Pioli al pomeriggio, a partire dalle 14.00″.

Fonte: acmilan.it