Inter-Milan, i rossoneri ad alta intensità sotto gli occhi di due dirigenti

ALTA INTENSITÀ – Inter-Milan si giocherà a San Siro subito dopo la sosta, vale a dire sabato 5 febbraio alle ore 18.00. I rossoneri di Stefano Pioli, che vincendo darebbero una scossa alla corsa scudetto, si sono ritrovati oggi a Milanello dove si sono allenati sotto gli occhi di Frederic Massara e Paolo Maldini. La seduta odierna ha avuto inizio in palestra, dove il gruppo ha svolto la prima parte di attivazione muscolare proseguita poi sul campo con partitella con le mani e torelli a tema. In seguito i rossonero hanno lavorato sul possesso palla attraverso una serie di esercizi ad alta intensità. Per finire la classica partitella a campo ridotto.