Inter-Milan, i nerazzurri proseguono la preparazione: Farris dirige il gruppo

Inter-Milan è la sfida che andrà in scena sabato 5 febbraio alle ore 18.00, valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A. I nerazzurri di Inzaghi, ancora alle prese con il COVID-19, si sono ritrovati oggi ad Appiano Gentile per continuare la preparazione

PREPARAZIONE – Inter-Milan è la sfida che andrà in scena subito dopo la sosta, il 5 febbraio alle ore 18.00 a San Siro. Oltre al neo acquisto Felipe Caicedo, che ha già svolto il suo primo allenamento seppur in solitaria (vedi articolo), ad Appiano Gentile si è ritrovato anche il resto della squadra. Con Simone Inzaghi ancora assente per COVID-19, a dirigere l’allenamento c’era Massimiliano Farris, suo vice. Presenti tutti i giocatori non convocati in Nazionale.