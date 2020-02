Inter-Milan, Handanovic no test: verso la panchina. Pronto Padelli – GdS

Verso Inter-Milan si fa sempre più improbabile l’impiego da titolare di Samir Handanovic, secondo la “Gazzetta dello Sport” quindi pronto Daniele Padelli per la seconda presenza consecutiva da titolare.

NO TEST – Samir Handanovic ieri si è presentato per primo al “Centro Sportivo Suning in onore di Angelo Moratti” per preparare il derby con i compagni di squadra. Nessun test in campo, inutile correre rischi. La situazione quindi non è cambiata, ma la logica porta a credere che difficilmente lo sloveno sarà titolare, “più semplice vederlo in panchina pronto ad aiutare in caso di bisogno”. Secondo quanto sottolineato dalla rosea: “il tutore aiuta, certo, ma non protegge al 100% il mignolo della mano sinistra dal rischio di una ricaduta. Ecco perché Padelli è favorito per prendersi il suo primo derby”.