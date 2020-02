Inter-Milan, Handanovic ancora in dubbio. Sensi ok: un assente – GdS

Inter-Milan, Handanovic ancora in dubbio. Sensi ok: un...

In vista di Inter-Milan, Antonio Conte prepara la partita e valuta giorno dopo giorno la situazione legata al capitano Samir Handanovic, che ad oggi appare quella più delicata. Recuperato Stefano Sensi mentre a centrocampo ci sarà un assente certo. Di seguito la notizia riportata dalla “Gazzetta dello Sport”.

VERSO IL DERBY – Inter-Milan sarà probabilmente la partita delle grandi risposte. Alexis Sanchez corre per una maglia da titolare, e dopo aver recuperato dall’infortunio che lo ha lasciato lontano dal campo per parecchi mesi, deve dare una grande risposta al suo pubblico. Anche Christian Eriksen sarà regolarmente in campo, difficile pensare a un centrocampo più fisico con Matìas Vecino insieme a Marcelo Brozovic e Nicolò Barella. Domani sarà il giorno decisivo per capire le condizioni di Samir Handanovic, che anche ieri si è allenato a parte seguendo un programma ben preciso. Pronto a giocare con un tutore al mignolo nel caso in cui dovesse arrivare l’ok dallo staff medico, altrimenti pronto ancora Daniele Padelli. Conte inoltre può sorridere: recuperati Stefano Sensi e Borja Valero, che saranno regolarmente convocati in vista del Derby. Chi sarà della partita invece è ancora Roberto Gagliardini.