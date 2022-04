Inter-Milan, gruppo al completo per Inzaghi. Novità de Vrij in difesa – CdS

La vigilia di Inter-Milan del derby di Coppa Italia e un weekend pasquale in cui Simone Inzaghi viaggia col gruppo al completo. In difesa due novità importanti per il tecnico nerazzurro.

LA DIFESA – La difesa non preoccupa Simone Inzaghi in vista di Inter-Milan in programma martedì 19 aprile. Alessandro Bastoni – secondo quanto riportato dal quotidiano romano -, non solo si è già ripreso, ma giocherà il derby da titolare. Per lui vale la prima impressione di Inzaghi dopo il 3-1 contro lo Spezia: si trattava solo di crampi. Stefan de Vrij, invece, tornerà anche lui tra i titolari. Proprio il derby di andata in campionato era stata l’ultima partita giocata dal centrale olandese prima di infortunarsi e lasciare l’Inter priva di una colonna difensiva per il mese successivo. Simone Inzaghi, ad ogni modo, si ritrova con la miglior difesa del campionato.

Fonte: Corriere dello Sport