Inter-Milan, Godin o D’Ambrosio per Bastoni? Da Conte scelta “naturale”

Per Inter-Milan di domenica c’è da trovare il sostituto di Bastoni. Il difensore classe ’99 si era guadagnato il posto da titolare a forza di ottime pestazioni, ma nel derby sarà squalificato. Chi al suo posto fra D’Ambrosio e Godin? Finora Conte ha quasi sempre usato un tipo di scelta.

AAA DIFENSORE CERCASI – Uno dei dubbi di formazione per Inter-Milan da parte di Antonio Conte è legato al terzo difensore centrale. Stefan de Vrij e Milan Skriniar non sono in dubbio: loro, se stanno bene, giocano sempre. In stagione il ruolo di “terzo” centrale è stato diviso fra Alessandro Bastoni e Diego Godin, con tre eccezioni. Nelle prime due giornate, con l’uruguayano e de Vrij reduci da problemi fisici (l’olandese non era nemmeno convocato), con Skriniar hanno giocato sia Danilo D’Ambrosio sia Andrea Ranocchia. Da lì in poi, però, soltanto il numero 33 ha rotto la catena, in un’unica circostanza: l’1 dicembre con la SPAL, per scelta tecnica. Ma per il resto ha sempre giocato sulla fascia.

CHI GIOCA? – Escludendo Ranocchia dai possibili titolari, per Inter-Milan la corsa per completare la difesa è divisa fra D’Ambrosio e Godin. L’italiano è rientrato a Udine, subentrando all’83’ a Victor Moses (quindi giocando da esterno destro), per i suoi primi minuti del 2020 dopo un infortunio. L’uruguayano, invece, alla Dacia Arena ha riposato dopo cinque gare da titolare consecutive fra Serie A e Coppa Italia, su sette partite nel nuovo anno. Considerato che Conte, raramente, ribalta la formazione all’ultimo (soprattutto per partite di un certo livello), e dando per scontato che alla fine ci sarà Zlatan Ibrahimovic, la scelta per il derby pende da una parte. Vero che Rafael Leao sulla sinistra potrebbe causare qualche problema, vista la sua velocità, ma per esperienza, leadership e capacità di giocare questo tipo di partite Godin sembra partire in vantaggio. Fra quarantotto ore la risposta al rebus su Inter-Milan.