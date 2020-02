Inter-Milan, gli uomini di Conte al lavoro in vista del derby: il report

Inter-Milan si avvicina e gli uomini di Antonio Conte continuano il lavoro di preparazione in vista del derby, in programma domenica sera alle 20:45. Il report dell’allenamento della squadra nerazzurra dal sito ufficiale dell’Inter.

IL REPORT – Inter-Milan è alle porte ed Antonio Conte è al lavoro per preparare i nerazzurri in vista del derby in programma domenica sera. Di seguito il report dell’allenamento dal sito ufficiale dei nerazzurri: “Prosegue il lavoro della squadra in vista del 172esimo #DerbyMilano di Serie A in programma domenica 9 febbraio alle 20.45. Nell’allenamento di oggi i nerazzurri dopo il riscaldamento hanno svolto torello ed esercitazioni tecnico-tattiche”.

