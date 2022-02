Inter-Milan si gioca anche dalla panchina: numeri e alternative a confronto

In Inter-Milan saranno protagonisti non solo gli undici di partenza ma anche le alternative che entreranno nella ripresa. Il Derby non si vince in 11 bensì in 15

INTER-MILAN CI SIAMO − L’attesa sta per finire. Mancano meno di 24 ore al fischio d’inizio di Inter-Milan, il Derby di Milano. Un confronto molto importante che può valere tanto in chiave scudetto. Simone Inzaghi potrà contare sulla formazione tipo con le sole defezioni di Joaquin Correa e Robin Gosens, che rientreranno a fine febbraio. Due e mezzo, invece, per Stefano Pioli che dovrà fare sicuramente a meno di Zlatan Ibrahimovic e Ante Rebic con Fikayo Tomori rientrato solamente per la panchina. Nonostante tali assenze, al Meazza saranno diversi i protagonisti in campo: da Lautaro Martinez a Marcelo Brozovic nell’Inter fino a Theo Hernandez e Franck Kessié nel Milan. Tuttavia, i Derby sono sempre delle gare piuttosto tese e ricche di tensione, molto spesso decise nella ripresa grazie alla freschezza e all’energia delle rispettive panchine.

INTER-MILAN, NUMERI E POSSIBILI ALTERNATIVE

GOL DALLA PANCHINA − Mai come negli ultimi anni, avere una panchina lunga e importante può aiutare tantissimo a risolvere le partite. Soprattutto con la regola dei cinque cambi. Inzaghi lo sa bene, poiché quest’anno molte volte ha fatto ricorso alla propria panchina per riprendere e vincere le partite. L’Inter infatti guida questa particolare classifica con ben nove gol realizzati da giocatori subentrati. Dzeko tre, Lautaro Martinez e Correa due a testa, Arturo Vidal e Roberto Gagliardini uno. Di questi nove gol, soltanto la doppietta del Tucu contro il Verona ha portato tre punti decisivi. Quanto al Milan, sono soltanto quattro le reti realizzate dalla panchina (Ibrahimovic, Brahim Diaz, Rafael Leao e Theo Hernandez). Come nel caso dell’Inter, soltanto una di queste ha portato tre punti ai rossoneri (Diaz contro lo Spezia).

INTER-MILAN 2 − Entrando nello specifico della gara di domani al Meazza, l’Inter avrà il vantaggio di poter contare su seconde linee di tutto rispetto. Da Alexis Sanchez a Felipe Caicedo (in dubbio) passando per Federico Dimarco, Matteo Darmian e lo stesso Arturo Vidal, Inzaghi avrà a disposizione valide alternative per cambiare in corso d’opera la propria squadra. Il cileno è in uno stato di forma stratosferico (doppietta contro la Bolivia), mentre l’esperienza e la ‘zona cesarini’ degli altri due sudamericani non sono certamente due carte da sottovalutare. Stessa cosa il jolly Dimarco, risorsa fondamentale sia come terzo in difesa che da ala al posto di Perisic. Dal canto suo, Pioli potrà rinfrescare il suo undici di partenza con la rapidità di Diaz (preferito Kessié trequartista) e con l’esperienza e la duttilità di Alessandro Florenzi e Junior Messias. La panchina sicuramente sarà protagonista del Derby, l’Inter 2 è pronta a non farsi trovare impreparata.