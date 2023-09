Inter-Milan, Frattesi scalpita ma non per il Derby! Un’ipotesi − SM

Domani Inter-Milan, primo derby della nuova stagione. Davide Frattesi è in grande forma dopo la doppietta in Nazionale, ma per la titolarità deve aspettare ancora un po’

ATTESA − Vigilia di Inter-Milan, la prima stracittadina della stagione. I nerazzurri sono a caccia del quinto successo nell’anno solare, mai successo prima. A scalpitare è ovviamente Frattesi, reduce dalla grande doppietta in Nazionale con la maglia dell’Italia. Come riferisce Sport Mediaset, Simone Inzaghi però sembra non avere dubbi: per il Derby toccherà ancora a Henrikh Mkhitaryan. L’armeno sarà in campo, insieme agli inamovibili Calhanoglu e Barella. Per Frattesi, ipotetica chance dal primo minuto contro la Real Sociedad, in vista della prima giornata di Champions League.