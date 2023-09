Inter-Milan formazioni ufficiali: Inzaghi cambia dopo tre vittorie su tre

Inter-Milan in campo tra poco per la partita della 4ª giornata del Campionato Italiano di Serie A TIM. Fischio d’inizio alle ore 18:00 a Milano, presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro. Inzaghi cambia l’undici delle prime tre partite stagionali: l’ex rossonero Acerbi torna dal 1′ in difesa al posto di de Vrij. Confermati gli altri dieci undicesimi. Scelte tutte confermate anche per l’ex Pioli. Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Milan per il Derby di Milano in Serie A

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 10 Lautaro Martinez ©, 9 M. Thuram.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero; 5 Sensi, 6 de Vrij, 7 Cuadrado, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 21 Asllani, 28 Pavard, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 42 Agoumé, 70 A. Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi

Serie A: le formazioni ufficiali di Inter-Milan

MILAN (4-3-3): 16 Maignan; 2 Calabria ©, 24 Kjaer, 28 Thiaw, 19 Theo Hernandez; 8 Loftus-Cheek, 33 Krunic, 14 Reijnders; 11 Pulisic, 9 Giroud, 10 Rafael Leao.

A disposizione: 57 Sportiello, 83 Mirante; 7 Y. Adli, 15 Jovic, 17 Okafor, 18 Luka Romero, 21 Chukwueze, 31 M. Pellegrino, 32 Pobega, 42 Alessandro Florenzi, 80 Musah, 95 Bartesaghi.

Allenatore: Stefano Pioli