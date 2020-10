Inter-Milan, formazione “annunciata”: Conte non cambia idea – Sky

Condividi questo articolo

Antonio Conte Inter

L’Inter del derby potrebbe essere non tanto diversa dall’ultima vista a Roma, almeno dal punto di vista della filosofia di gioco. Come riportato da “Sky Sport”, le scelte di Conte sembrano ricadere sull’esclusione eccellente dal 1′

INTER PRE-SOSTA – Le scelte obbligate in difesa e in attacco lasciano solo due possibili scelte ad Antonio Conte. Che intanto sembra aver sciolto i suoi dubbi a centrocampo (vedi articolo, ndr). A sedersi in panchina sarà Christian Eriksen, che sarebbe l’unico “escluso” di lusso del derby. Con il danese anche l’ultimo arrivato, Matteo Darmian, vista la probabile formazione della vigilia. In attesa di conferme o smentite dall’allenamento (vedi articolo), la scelta per il momento ricade sulla titolarità dei croati. Marcelo Brozovic davanti alla difesa e Ivan Perisic largo a sinistra nel 3-4-1-2 nerazzurro. Sulla trequarti? Nicolò Barella, come già visto a Roma contro la Lazio (vedi focus, ndr). Di seguito la probabile formazione dell’Inter di Conte contro il Milan secondo “Sky Sport“.

PROBABILE FORMAZIONE INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Kolarov; Hakimi, Vidal, Brozovic, Perisic; Barella; Lukaku, Lautaro Martinez.