Inter-Milan, Fonseca a trazione ultra offensiva: probabile formazione

Paulo Fonseca questa sera proverà a contrastare i campioni della seconda stella con una scelta specifica. Di seguito la probabile formazione rossonera per Inter-Milan delle ore 20.45.

NON SOLO MENTALITÀ – È arrivato il momento di un nuovo derby della Madonnina: Inter e Milan rinnovano la sfida, che ormai, da ben sei scontri diretti, pende dalla parte dei nerazzurri. Paulo Fonseca vorrebbe impedire alla squadra di Simone Inzaghi di battere il record di sette vittorie consecutive nei derby, riuscendo al contempo a calmare gli animi dei tifosi e della società rossonera. Se, infatti, i nerazzurri arrivano alla sfida di San Siro di questa sera con maggior convinzione e tranquillità, il Milan, pur vivendo un periodo semplice, potrebbe trovare delle forti motivazioni. Ma il fattore psicologico non è l’unica cosa che conta, ed è per questo che Fonseca sta studiando la miglior formazione per mettere in difficoltà l’armata di Inzaghi in Inter-Milan.

Inter-Milan, le scelte anti-Inzaghi di Fonseca

PRESENTI E ASSENTI – Paulo Fonseca alla vigilia di Inter-Milan ha ritrovato la certezza tra i pali Mike Maignan, che dopo aver accusato una forte contusione torna disponibile per il match di questa sera. Tra le fila rossonere, però, non ci sarà il capitano Davide Calabria, a causa di un infortunio dal quale non ha ancora recuperato. Fonseca, tuttavia, sfrutterà i suoi disponibili per comporre un 4-4-2, o anche un 4-2-4 (a seconda delle fasi di gioco), a trazione ultra offensiva. Gli esclusi di Inter-Milan, almeno per la prima frazione di gioco, sono Strahinja Pavlovic e Ruben Loftus-Cheek, che si accomoderanno in panchina. Di seguito il resto delle scelte di Fonseca, contro quelle di mister Inzaghi.

MILAN (4-4-2): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Gabbia, Hernandez; Pulisic, Fofana, Reijnders, Leao; Abraham, Morata.