Inter-Milan, Fonseca recupera un elemento in difesa. Altre scelte già fatte – TS

Fonseca studia prima di Inter-Milan e recupera giocatori per le sue rotazioni. Un recupero riguarda in particolare la difesa, anche se le scelte di formazione – così come specificato questa mattina su Tuttosport – sembrerebbero già state prese.

RECUPERO – Ieri a Milanello, il tecnico Paulo Fonseca ha condotto una seduta di allenamento dedicata alle prove tattiche in preparazione del derby contro l’Inter, in programma domenica sera a San Siro. Tra le note positive per il tecnico rossonero, si è registrato il parziale ritorno di Malick Thiaw. Il difensore tedesco, assente dal 28 agosto a causa di un infortunio alla caviglia, ha partecipato a una parte dell’allenamento e oggi effettuerà un ultimo provino. In caso di esito positivo, Thiaw potrebbe essere inserito tra i convocati, offrendo così un’opzione in più per la difesa rossonera.

Recupero a parte, scelte già fatte

LE ULTIME – La formazione che Fonseca sembra orientato a schierare è già piuttosto delineata e, in gran parte, corrisponde a quella che ha affrontato il Liverpool nella recente sfida. Davanti a Mike Maignan, la difesa dovrebbe essere composta da Davide Calabria, Fikayo Tomori, Pavlovic e Theo Hernandez. La tensione cresce in vista di una partita che, oltre a essere un derby, rappresenta anche un importante scontro diretto in chiave classifica. Fonseca e il suo staff sono consapevoli dell’importanza di questo match, non solo per il prestigio, ma soprattutto per cercare di salvare la faccia.

Fonte: Tuttosport