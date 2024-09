Inter-Milan, Fonseca perde un titolare per il derby: le ultime

In Inter-Milan non ci sarà un titolare della squadra rossonera. Altra defezione per il tecnico Paulo Fonseca dopo quelle di Malick Thiaw e Ismail Bennacer.

LA NOTIZIA – Inter-Milan non vedrà la presenza di Davide Calabria. Il terzino italiano ha riportato un affaticamento all’adduttore che gli impedirà di essere presente al primo derby stagionale contro la formazione allenata da Simone Inzaghi. Ciò significa che il tecnico dei rossoneri Paulo Fonseca dovrà schierare dal primo minuto il nuovo acquisto estivo Emerson Royal, il cui inizio nella squadra meneghina non è stato dei migliori.

Inter-Milan, il derby senza capitano: rossoneri costretti al cambio

ILLUSIONE O RIPARTENZA – Il Milan, che quindi arriverà al derby senza il suo capitano, non potrà contare su uno dei suoi calciatori più rappresentativi. Il tecnico Fonseca, per il resto, ha le idee chiare su quale formazione presentare per la sfida. Ci si attende una risposta forte da parte del club rossonero, dopo la sconfitta contro il Liverpool per 1-3 in Champions League. Occorre dimostrare, dal canto dei meneghini, che la vittoria netta per 4-0 contro il Venezia nell’ultima sfida di Serie A non sia un semplice fuoco di paglia. E che, quindi, il derby contro l’Inter possa essere l’occasione per manifestare in maniera evidente il proprio valore.