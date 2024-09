Inter-Milan, Fonseca ci arriva con un dubbio: ballottaggio in difesa! – TS

Paulo Fonseca mette a punto la sua formazione in vista di Inter-Milan. Alla vigilia del derby milanese all’allenatore resta ancora un dubbio sulla difesa.

INTENZIONE – Di fronte agli occhi attenti ed esaminatori di Zlatan Ibrahimovic ieri Paulo Fonseca ha fatto le prove generali in vista di Inter-Milan di domenica sera. L’allenamento di rifinitura in programma questa mattina, alla vigilia del derby, confermerà o smentirà le prime intenzioni del mister. Stando a quanto riporta l’edizione odierna di TuttoSport la sensazione è che i rossoneri vorranno partire dal primo minuto con la stessa formazione vista a San Siro nell’esordio europeo contro il Liverpool. In quell’undici, però, resta ancora un dubbio per Fonseca.

Fonseca e il dubbio alla vigilia di Inter-Milan

BALLOTAGGIO – L’unico ballottaggio ancora vivo per Inter-Milan è quello tra Davide Calabria ed Emerson Royal. Nella gara di Champions League era partito titolare il capitano, che risulta in vantaggio anche per il derby milanese di domani. Probabilmente, dunque, il difensore brasiliano si accomoderà nuovamente in panchina, restando a disposizione per un’eventuale entrata a partita in corso. Praticamente zero dubbi sul resto della squadra di Fonseca, che punterà su Alvaro Morata ultimo uomo davanti al tridente formato da Christian Pulisic, Tijjani Reijnders e Rafael Leao.

Fonte: TuttoSport – Pietro Mazzara