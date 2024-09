Inter-Milan, Fonseca a rischio. La situazione – CdS

A pochi giorni dal delicato derby della Madonnina contro l’Inter, in casa Milan si pensa al futuro di Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese rischia l’esonero, spiega il Corriere dello Sport.

FUTURO – Archiviato il fragoroso capitombolo contro il Liverpool alla prima giornata di Champions League, in casa Milan si pensa già al futuro. In vista del derby di Milano contro l’Inter ci potrebbe essere la prima svolta clamorosa sulla panchina dei rossoneri. Come raccolto dal Corriere dello Sport nell’edizione odierna, la panchina di Paulo Fonseca, a soli quattro mesi dal suo arrivo, sta iniziando a traballare. In sede si dividono tra chi vorrebbe interrompere prima del derby di domenica sera e chi invece vorrebbe dare al tecnico lusitano l’ultima chance proprio contro i nerazzurri. La goccia che ha fatto traboccare il vaso pare sia stata la sconfitta dolorosa contro il Liverpool. Dopo due summit tra i dirigenti del club, il primo nome sondato da Zlatan Ibrahimovic è stato quello di Edin Terzic, ex allenatore del Borussia Dortmund. Il secondo nome invece è quello di Thomas Tuchel ma l’intoppo sarebbe legato all’ingaggio troppo alto.

Addio Fonseca: Inter-Milan con un tecnico italiano?

SOGNO – Se da un lato la società sta valutando nomi stranieri, dall’altro lato i tifosi del Milan – in attesa dell’Inter – sognano nomi più italiani. Il primo sulla lista dei desideri è quello di Massimiliano Allegri che in estate ha chiuso con la Juventus. A seguire invece, il nome di Maurizio Sarri. Due tecnici hanno vinto in Serie A. La piazza rossonera è divisa a metà tra chi vorrebbe un allenatore pragmatico, come l’ex bianconero e chi invece sogna un maestro di tattica sulla panchina del Diavolo.