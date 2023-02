Inter-Milan, febbre derby: tutto esaurito con largo anticipo! Il dato sugli spettatori

Superata la Coppa Italia, l’attenzione si sposta sul derby Inter-Milan di domenica sera (ore 20.45). Al Meazza ci sarà una grandissima cornice di pubblico, con il tutto esaurito come già avvenuto più volte. Il dato sugli spettatori è già eloquente.

NIENTE BIGLIETTI – A quattro giorni dal derby Inter-Milan il Meazza è già tutto esaurito. Non ci sono più biglietti disponibili per la stracittadina, pezzo forte della ventunesima giornata di Serie A: oltre 75.000 persone si presenteranno allo stadio domenica sera. Sarà il secondo sold out del 2023, dopo quello col Napoli del 4 gennaio dove erano 75.470 gli spettatori presenti a San Siro. Il record assoluto della stagione riguarda la partita con la Salernitana del 16 ottobre, con 75.452 persone (la differenza riguarda il settore ospiti). Come partite col tutto esaurito da segnalare anche quella con la Roma dell’1 ottobre, 75.389 i presenti. Inter-Atalanta di ieri, che ha preceduto il derby col Milan, è andata invece poco sotto quota 50.000 (vedi articolo).