Inter-Milan, ex arbitro Chiesa: «Contatto Sanchez-Giroud regolare»

L’Inter ha perso 1-2 il derby contro il Milan e l’episodio Sanchez-Giroud ha fatto molto discutere. Il nerazzurro infatti è stato colto in pieno dal francese rossonero e l’arbitro Guida ha lasciato correre. Ecco il pensiero di Massimo Chiesa, ex diretto di gara.

METRO – L’episodio Sanchez-Giroud fa molto discutere. L’episodio incriminato del derby è stato protagonista della moviola post partita con le parti che si sono divise. Per molti era fallo (vedi articolo) e si è fatto riferimento al gol annullato in Roma-Genoa a Zaniolo, per altri invece era regolare (vedi articolo). Ecco il pensiero dell’ex arbitro Chiesa a Calciomercato.com. «Inter-Milan era una partita molto difficile, ma in linea di massima sono d’accordo con tutte le scelte di Guida. Per il metro di giudizio usato durante la partita, il contatto tra Giroud e Sanchez prima del secondo gol del Milan è regolare».

Fonte: Calciomercato.com