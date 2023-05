Inter e Milan, all’Euroderby con la migliore condizione ma un rischio – TS

Inter e Milan arrivano all’Euroderby di mercoledì con una condizione fisica ottimale. Tuttosport evidenzia, però, l’unico rischio per le due milanesi.

STATO DI FORMA – Inter e Milan camminano verso la semifinale di Champions League con la sicurezza di aver raggiunto uno stato di forma ottimale. La testimonianza è la sfida vinta da entrambe, negli ultimi due turni di campionato, contro la Lazio, squadra meno sfinita dal calendario rispetto alle milanesi. Con Danilo D’Ambrosio che sarà di nuovo a disposizione di Simone Inzaghi (vedi articolo), l’Inter arriva a mercoledì con la rosa al completo, ad esclusione di Robin Gosens che dovrebbe rientrare per la sfida di ritorno contro i rossoneri. Lo stesso vale per il Milan, tralasciando però l’infortunio di Rafael Leao (vedi articolo). La squadra di Stefano Pioli non perde una partita dal periodo dopo la sosta di marzo, con quattro vittorie e cinque pareggi in nove gare disputate. Dall’altra parte c’è l’Inter, che ha vinto gli ultimi cinque scontri consecutivi tra campionato e Coppa Italia. Il club nerazzurro, infatti, rispetto al Milan, è stato impegnato nelle due gare, d’andata e ritorno, nella semifinale contro la Juventus. Nonostante i tanti impegni nell’ultimo periodo l’Inter è riuscita a recuperare la forma e a rendere anche meglio rispetto alla prima parte della stagione. L’unico rischio, come spiega Tuttosport, è che le due milanesi subiscano un calo fisico tra le due partite di Champions League o al termine dei due scontri. Il Milan, inoltre, deve stare attento alle troppe battute d’arresto con le squadre medio-piccole, causate anche dall’ampio turnover. L’Inter, invece, sta sfruttando il ritorno dei grandi assenti iniziali, come Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku, di nuovo al centro della rosa nerazzurra.

Fonte: Tuttosport -Federico Masini