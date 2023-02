Inter-Milan, l’ennesimo capitolo dello scontro tra Inzaghi e Pioli – TS

Inter-Milan di questa sera sarà l’ennesimo capitolo dello scontro tra Simone Inzaghi e Stefano Pioli. Secondo quanto scritto da Tuttosport i due allenatori si giocano tanto per la carriera, ma soprattutto per la stagione. La zona Champions League rimane l’obiettivo minimo.

OBIETTIVO MINIMO – Il Napoli è scappato, lottare per lo Scudetto sembra ormai un’utopia. Per questo motivo Inter e Milan devono essere attente alle altre squadre in corsa per i primi quattro posti. La Champions League rimane un obbligo, sia per Simone Inzaghi che per Stefano Pioli. Il tecnico del Milan è stato uno dei responsabili del calo dell’ultimo periodo rossonero, che ha portato la squadra addirittura al momentaneo quinto posto. Ad oggi, il club detentore dell’ultimo Scudetto finirebbe in Europa League e un risultato del genere a fine anno secondo Tuttosport metterebbe in estremo dubbio la posizione di Pioli. Per Simone Inzaghi la questione è diversa. L’allenatore piacentino vanta tre trofei e due qualificazioni agli ottavi di finale di Champions League. L’Inter sembra ora la più attrezzata per dare insidie al Napoli, dipende tutto dai recuperi di Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic. L’unico motivo per cui l’allenatore potrebbe essere mandato via è la non qualificazione per la prossima Champions League, in quanto per ora la squadra nerazzurra rimane l’unica in corsa in tutte le competizioni.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino