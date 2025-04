Inter-Milan, due possibile recuperi per Conceicao: uno addirittura titolare? – Sky

Il Milan, indomani della sconfitta contro l’Atalanta, si è ritrovata in campo a Milanello per preparare la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter, in programma mercoledì a San Siro. L’allenatore rossonero Sérgio Conceicao ritrova due giocatori.

LA PARTITA – Inter e Milan, entrambe uscite sconfitte nel turno pasquale di Serie A, si ritrovano contro mercoledì sera a San Siro. Le due squadre milanesi si giocano l’accesso alla finale di Coppa Italia dopo l’1-1 dell’andata. Sarà il quinto derby di Milano in stagione, con i nerazzurri ancora a secco nella stracittadina ( 2 pareggi e 2 sconfitte il bilancio). Se Simone Inzaghi difficilmente potrà recuperare qualche infortunato in vista di mercoledì, il tecnico rossonero Sérgio Conceição ritrova due pedine importanti.

Inter-Milan, Loftus-Cheek e Walker tornano in gruppo

RECUPERI – In vista del derby di Coppa Italia, arrivano aggiornamenti da Sky Sport riguardo al Milan. Dalla seduta di allenamento di oggi a Milanello arrivano notizie positive per i rossoneri: Ruben Loftus-Cheek e Kyle Walker sono tornati ad allenarsi in gruppo. Entrambi i calciatori inglesi erano alle prese con degli infortuni che gli hanno impedito di essere a disposizione nelle ultime settimane. A due giorni dalla partita, non è escluso che Walker possa essere impiegato da titolare nel derby. Nel caso venisse impiegato il laterale ex Manchester City, il Milan potrebbe ritornare a schierarsi con la difesa a quattro.