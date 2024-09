Inter-Milan, distanza abissale? Inzaghi non vuole correre un rischio – CdS

Inter-Milan si giocherà questa sera alle 20:45 allo stadio San Siro. Il derby si presenta con un copione apparentemente già scritto, almeno sulla carta. Ma proprio per questo motivo, come sottolineato dal Corriere dello Sport, per Simone Inzaghi e i suoi ragazzi ci sia un rischio evidente. Riusciranno i nerazzurri a mantenere i resti ritmi e trovare le stesse stimolazioni degli ultimi sei derby consecutivi?

UN GRANDE RISCHIO – L’Inter arriva all’incontro con una serie di prestazioni solide, mentre il Milan sembra attraversare un periodo turbolento, con dubbi tattici e una certa fragilità psicologica evidenziata dalle recenti sconfitte contro squadre più forti, come il Liverpool. Nelle ultime stracittadine, i nerazzurri hanno sempre rispettato i pronostici, dimostrando una netta superiorità. Anche oggi, l’Inter sembra partire con tutti i favori del pronostico: una squadra ben rodata, mentalmente solida e con una fiducia ai massimi livelli, soprattutto dopo il pareggio contro il Manchester City in Champions League. Questo è il marchio di fabbrica della squadra di Simone Inzaghi, che nei big-match riesce sempre a mantenere alta l’attenzione e a sfoderare il massimo delle proprie capacità. Il rischio, per i nerazzurri, è quello di affrontare la partita con eccessiva fiducia, dando per scontato un esito favorevole.

Come ci arriva la squadra allenata da Fonseca

DALL’ALTRO LATO – Il Milan arriva al derby con parecchi interrogativi. Se da una parte i rossoneri hanno approfittato delle debolezze del Venezia, dall’altra hanno mostrato gravi lacune davanti alla forza del Liverpool, soccombendo 1-3 in casa. Paulo Fonseca, il tecnico rossonero, è già sulla graticola, con la sua panchina a rischio. La squadra sembra fragile mentalmente, incapace di affrontare con lucidità le grandi sfide. Il derby di oggi potrebbe rappresentare un punto di svolta, ma le difficoltà interne potrebbero rivelarsi troppo profonde da superare in così poco tempo. Il confronto tra le due squadre, quindi, si preannuncia come una sfida tra le certezze dei nerazzurri e i dubbi dei rossoneri. Nelle partite precedenti, l’Inter ha dominato, e oggi più che mai sembra avere tutte le carte in regola per farlo nuovamente.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno