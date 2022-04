Inter-Milan, i diffidati per le semifinali di Coppa Italia. No squalificati

Inter-Milan si giocherà alle ore 21 allo Stadio Giuseppe Meazza, per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia 2021-2022. Ecco la situazione disciplinare per il decisivo derby (andata 0-0), con diffidati ma senza squalificati. Qui il riepilogo anche per l’altra partita, Juventus-Fiorentina di domani.



INTER-MILAN martedì 19 aprile ore 21.00 (ritorno semifinali Coppa Italia, andata 0-0)

Diffidati Inter: Marcelo Brozovic, Lautaro Martinez, Matias Vecino

Squalificati Inter: nessuno

Diffidati Milan: Alexis Saelemaekers

Squalificati Milan: nessuno