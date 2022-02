Inter-Milan, i diffidati per la 24ª giornata di Serie A. No squalificati

Inter-Milan si giocherà alle ore 18 allo Stadio Giuseppe Meazza, per la ventiquattresima giornata di Serie A. Ecco la situazione disciplinare per il derby, con diffidati per entrambe ma senza squalificati: nei nerazzurri il rischio è per il Napoli fra una settimana. Qui il riepilogo per tutto il turno, iniziato con Roma-Genoa (vedi articolo).



INTER-MILAN sabato 5 febbraio ore 18.00 (24ª giornata Serie A)

Diffidati Inter: Marcelo Brozovic, Lautaro Martinez, Arturo Vidal (prossima partita Napoli in trasferta)

Squalificati Inter: nessuno

Diffidati Milan: Theo Hernandez (prossima partita Sampdoria in casa)

Squalificati Milan: nessuno