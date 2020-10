Inter-Milan, difesa obbligata per Conte. Kolarov, chance importante

Aleksandar Kolarov Inter-Pisa

L’Inter si avvicina al derby con il Milan con una rosa ristretta a causa delle positività al Covid-19. Soprattutto in difesa le scelte per Antonio Conte sembrano obbligate. Aleksandar Kolarov dovrebbe sostituire Alessandro Bastoni. Chance importante per il serbo?

DIFFICOLTA’ – Aleksandar Kolarov, nelle prime uscite con la maglia dell’Inter, non ha brillato. L’ex Roma, impiegato come centrale di sinistra nel 3-4-1-2 di Antonio Conte, ha faticato non poco, sia nella sfida contro la Fiorentina che nella partita contro il Benevento. La poca confidenza con il ruolo ha giocato un ruolo fondamentale. Adesso, però, con l’emergenza presente nella rosa dell’Inter, Conte dovrebbe riproporre il serbo come titolare nel derby. Per il serbo si tratta di una chance importante.

CHANCE – Kolarov è sempre stato un uomo derby. Sia con la maglia della Lazio che con quella della Roma ha sempre inciso nella stracittadina della capitale. Adesso è proprio un Derby, quello di Milano, a dargli una possibilità: Conte, probabilmente, lancerà il difensore serbo da titolare, accanto a De Vrij e D’Ambrosio. Una partita difficile, delicata e molto sentita dai tifosi e che nasconde non poche insidie. Il serbo, infatti, nelle due partite giocate con la maglia nerazzurra, ha dimostrato di soffrire non poco i calciatori veloci. Ed il Milan, sulla destra, può contare sull’estro e la velocità di Saelemaekers o di Castillejo. Clienti difficili, ma certamente alla portata di Kolarov. Una prestazione positiva nel derby potrebbe far scalare le gerarchie al serbo. Spesso Conte gli ha preferito Bastoni.