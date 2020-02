Inter-Milan, di solito chi ben comincia poi vince – GdS

Condividi questo articolo

La “Gazzetta dello Sport” sottolinea che chi ben comincia nel derby di solito ci prende gusto e vince. Inter-Milan è un’occasione da non perdere.

CHI BEN COMINCIA – L’importante è partire con il piede giusto e i grandi ci sono riusciti. Prendiamo Andriy Shevchenko, l’incubo degli interisti: nessuno ha segnato più di lui contro i nerazzurri. Dal primo derby con la maglia del Milan in poi, 14 gol. Una sentenza dietro l’altra Cominciò bene anche Kakà, un altro predestinato rossonero.

EROI DEL TRIPLETE – Ma ci si possono prendere grandi soddisfazioni anche senza segnare: è quello che capitò a Wesley Sneijder, letteralmente buttato in campo da Mourinho quando era appena arrivato dal Real Madrid: niente gol per l’olandese, ma una serie di giocate incantevoli e un bilancio rilassante per l’Inter (4-0). Da un protagonista del Triplete a un altro: Diego Milito, che aveva fatto la conoscenza dei rossoneri in un derby amichevole negli Stati Uniti e alla prima occasione finale fece gol, sempre in quella serata d’agosto, magica per l’Inter.

VARI CASI – Il derby di Milano è stato per anni il palcoscenico degli artisti del pallone: alla categoria appartiene senza dubbio Ronaldinho, che nel settembre 2008, all’esordio, beffò l’amico Julio Cesar. Gol al primo tentativo anche per Filippo Inzaghi, nel Milan di Terim che batte in rimonta l’Inter di Cuper. E naturalmente non ebbe bisogno di molto tempo per ambientarsi a San Siro neppure Zlatan Ibrahimovic: subito in rete, ma contro il Milan con il quale oggi scriverà il suo personalissimo terzo capitolo tutto milanese. Le partite fra Milan e Inter sono state la cartina di tornasole per tante carriere, ma c’è anche chi ha debuttato steccando senza grandi conseguenze: capitò a Mauro Icardi, mentre il suo successore Lukaku non si è lasciato sfuggire la prima occasione. Sempre meglio partire con il piede giusto.