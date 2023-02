Inter-Milan, il derby un anno esatto dopo per chiudere un cerchio pesante

Inter-Milan è il grande derby in programma stasera alle 20.45. La stranezza del calendario ha fatto sì che si giochi esattamente un anno dopo quello della scorsa stagione: serve rimettere le cose a posto.

QUESTIONE DA RISOLVERE – Inter-Milan sa tanto di occasione per chiudere un cerchio lungo un anno. Il 5 febbraio 2022, dopo un’ora assolutamente dominata dalla squadra di Simone Inzaghi, un minimo blackout portò al ribaltone da 1-0 a 1-2 targato Olivier Giroud. Spostò di fatto sei punti, decisivi a fine stagione per indirizzare la classifica. E ancora oggi è ricordato come momento spartiacque della scorsa Serie A. Bene: adesso c’è la possibilità di completare il discorso proprio nella stessa data. La stracittadina odierna non vale il primato, col Napoli a +13 (e che potrebbe iniziare la partita già a +16, gioca a La Spezia alle 12.30), ma il secondo posto e soprattutto la qualificazione in Champions League sì. Affondare – forse definitivamente – gli avversari dopo averli colpiti in Supercoppa Italiana sarebbe la giusta rivincita.

NIENTE SORPRESE – Difficile che l’Inter di Simone Inzaghi metta in campo novità particolari contro il Milan. L’annuncio di ieri su Milan Skriniar (vedi articolo) apre le porte a una nuova titolarità, ben sapendo che a fine stagione andrà a parametro zero al PSG. Stanno migliorando Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic, ma è ancora presto per vederli dal 1′. Matteo Darmian, dopo il gol decisivo all’Atalanta in Coppa Italia e il rinnovo di contratto, non può non avere una maglia da titolare, come l’ex Hakan Calhanoglu e Lautaro Martinez. Occhio a a Stefano Pioli: cambia modulo e interpreti (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19.30 il vero countdown a Inter-Milan: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).