Inter-Milan, dal derby di oggi passa tutto. Finale ancora da prendere

Inter-Milan è l’attesissimo ritorno delle semifinali di Champions League. Il derby riparte alle 21 dallo 0-2 dell’andata, ma per conquistare Istanbul bisogna fare in modo di non riaprire il discorso.

L’ULTIMO PASSO – Inter-Milan è LA partita. Non c’è altra definizione per il derby di stasera, che per la seconda volta nella storia mette in palio una qualificazione alla finale di Champions League. Si riprende con uno 0-2 da far valere, il risultato dell’andata che non lascia certo tranquilli. Ma forse proprio non aver chiuso il discorso sei giorni fa, pur avendo tante occasioni (e con un clamoroso rigore con annessa espulsione negato), dovrà servire per mantenere alta la concentrazione. Perché solo evitando di sbagliare l’Inter potrà completare l’opera, visto che Stefano Pioli si è già “aggrappato” agli errori altrui. Il Milan non è spacciato, l’obiettivo dovrà essere evitare che riprenda fiducia. E poi finire il lavoro, per un risultato che sarebbe epocale.

FIDUCIA COMPLETA – Per Inter-Milan stasera Simone Inzaghi dovrebbe rimettere in campo la stessa formazione dell'andata. Un modo anche corretto per premiare i protagonisti dell'uno-due nel giro di tre minuti – fra l'8′ e l'11' – che ha steso gli avversari. Con Edin Dzeko e Henrikh Mkhitaryan chiamati a ripetere i gol del primo round, ma pure l'ex Hakan Calhanoglu (recuperato) davanti alla difesa. Si prosegue sull'alternanza, per tenere tutta la squadra sul pezzo e poter disporre di armi dalla panchina in caso di necessità, come Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku. Di contro nel Milan Pioli ritrova quell'elemento chiave che sperava di riavere già all'andata, Rafael Leao, che dovrebbe partire dal 1′.