Inter-Milan, derby di nuovo d’altissima classifica: chi vince lancia lo sprint

Stadio Giuseppe Meazza San Siro Inter

Inter-Milan è l’attesissimo derby di questo pomeriggio, nell’insolito orario delle 18. Per la quarta giornata di Serie A si affrontano due delle protagoniste dell’inizio di stagione: chi vince si lancia nelle parti altissime della classifica, e da tempo non succedeva che fosse così per entrambe.

OCCASIONE D’ORO – Vincere Inter-Milan per scacciare in un sol colpo tutte le negatività delle ultime due settimane. Non è stato certo un avvicinamento semplice per la squadra di Antonio Conte: sei positivi al Coronavirus, il problema di Alexis Sanchez, i primi malumori di Christian Eriksen e il rientro tardivo dei sudamericani, che si sono allenati realmente in gruppo solo ieri. Tanti segnali non incoraggianti, ma la speranza è che ancora una volta chi arriva peggio al derby poi ribalti i pronostici. Il Milan è in un momento d’oro: ha sempre vinto, ha la porta inviolata in Serie A e ha recuperato Zlatan Ibrahimovic. Battere i rossoneri, che hanno un’imbattibilità lunga sette mesi, stavolta avrebbe un sapore ancora più gustoso del solito. Nonostante, purtroppo, al Meazza saranno presenti solo mille persone.

RISORSE RIDOTTE – Si è detto tanto che l’Inter abbia più di due squadre per questa stagione. Ecco, non certo oggi: Alessandro Bastoni ieri si è negativizzato, ma non sarà della stracittadina. Con gli altri cinque positivi fuori, più Stefano Sensi squalificato, per Conte le rotazioni si riducono. Eriksen avrà minutaggio («il giusto spazio», come da conferenza di ieri), più a gara in corso che da titolare. Ivan Perisic ha superato una botta subita in nazionale, si gioca il posto con l’altro nuovo acquisto Matteo Darmian. La difesa, invece, è obbligata. Molto più lineare il Milan, con l’ex Stefano Pioli che ha da decidere solo una maglia, il sostituto di Ante Rebic (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida, poi dalle 16.30 il countdown vero e proprio a Inter-Milan, partita che sarà trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).