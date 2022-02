Inter-Milan, un derby che vale (parte) di campionato. Inizia il tour de force

Inter-Milan si giocherà alle ore 18. Il derby che fa riprendere la Serie A dopo la sosta per le nazionali vale già tantissimo: non è decisivo in assoluto, ma con un tour de force in arrivo può indirizzare la seconda parte di stagione.

DISCORSO DA SISTEMARE – Inter-Milan è lo scontro diretto principale degli ultimi due anni di Serie A. Come nella passata stagione i nerazzurri ci arrivano davanti, stavolta +4 con una partita in meno, e possono lanciare la volata. Ma guai a definirla già decisiva: spartiacque sì, ma la prossima settimana c’è la trasferta a Napoli contro l’altra seconda. Comincia oggi una serie di gare determinanti per tutte le tre competizioni, con la necessità di farle al meglio. La sosta, l’ha detto ieri Simone Inzaghi a nostra domanda (vedi articolo), è servita per riassestarsi dopo un gennaio complicato, ora inizia un altro periodo tosto e bisognerà dimostrare tutto il valore.

I MIGLIORI SENZA I NUOVI – L’Inter affronterà il Milan senza gli acquisti del mercato di gennaio. Robin Gosens è infortunato, Felipe Caicedo ieri ha avuto un piccolo problema fisico (vedi articolo). Inzaghi deve scegliere chi fra Lautaro Martinez e Alexis Sanchez, in gol in nazionale ma appena rientrati dal Sud America, affiancherà Edin Dzeko. Poi formazione cantata, con l’altro ballottaggio che riguarda Denzel Dumfries e Matteo Darmian. E c’è l’ex Hakan Calhanoglu pronto a ripetere il gol dell’andata, stavolta sperando che valga tre punti e non uno. Nel Milan Stefano Pioli ritrova Fikayo Tomori, non Zlatan Ibrahimovic e Ante Rebic: Franck Kessié va trequartista anche per schermare Marcelo Brozovic (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 16.30 il vero countdown a Inter-Milan: collegamenti in diretta con l’inviato al Meazza, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta streaming (vedi articolo).