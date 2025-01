Inter-Milan, un derby che vale molto più del trofeo in palio

Inter-Milan, alle 20 ora italiana di stasera, assegna la Supercoppa Italiana. C’è un derby in Arabia Saudita per il primo trofeo del nuovo anno, una finale che accende di nuovo la rivalità anche fuori dai confini cittadini.

COPPA IN PALIO – Rieccolo, il derby. Inter-Milan apre il 2025 di trofei, con la finale di Supercoppa Italiana, in uno scenario che si è concretizzato nello spazio di quarantotto ore. Prima la vittoria dei campioni in carica sull’Atalanta, poi quella dei rossoneri su autogol contro la Juventus. E così, dal nulla e con soli tre giorni d’anticipo, è spuntato un nuovo incontro coi rivali cittadini che però nemmeno si gioca in Italia. Bensì di nuovo in Arabia Saudita, come due anni fa quando fu un trionfo (0-3). Replicare quel successo, a prescindere dal risultato, vorrebbe dire mettere una nuova bandierina nel palmarès e nel dominio nella stracittadina. Riscattando il derby perso a settembre e ristabilendo le distanze.

Inter-Milan, stavolta l’emergenza è in attacco (di nuovo)

ANCORA TANTI ASSENTI – L’Inter non può certo dirsi fortunata nell’avvicinamento alla finale col Milan. Giovedì Simone Inzaghi ha perso Marcus Thuram, uscito all’intervallo e ancora alle prese con un fastidio muscolare. Ieri si è fermato pure Joaquin Correa, che era in lizza per una maglia dal 1′. È presumibile quindi che, con Lautaro Martinez sempre chiamato a riscattare «il momento peggiore» (parole sue), ci sia Mehdi Taremi: appena un gol in stagione, su rigore tre mesi fa, ma con l’occasione per tirarsi fuori dal grigiore. Peraltro contro Sérgio Conceiçao, suo allenatore al Porto fino a giugno e ora avversario alla seconda col Milan (con a sua volta Rafael Leao da valutare). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 18.30 il vero countdown a Inter-Milan, collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.