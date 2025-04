Inter-Milan, il dato sugli spettatori: un record in Coppa Italia!

Quando la partita tra Inter e Milan è sul risultato di 0-2, è appena arrivato il dato ufficiale sugli spettatori presenti a San Siro. Si tratta di un record di sempre in Coppa Italia!

IL RECORD – L’Inter fatica sul rettangolo di gioco, quando sono trascorsi circa 57 minuti dall’inizio del ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro il Milan. Il punteggio è infatti sul risultato di 2-0 per i rossoneri, con Luka Jovic finora decisivo grazie alla sua doppietta. In discontinuità con quanto, di negativo, visto in campo, vi è il dato relativo agli spettatori presenti allo Stadio San Siro. Sono infatti 75.552 i tifosi delle due squadre che stanno in questo momento assistendo alla sfida, il che comporta un incasso complessivo di 5.794.130 euro. Quest’ultimo dato è il migliore di sempre nella storia della Coppa Italia.