Inter-Milan, Curva Nord: “Derby, dentro non potremo esserci. Fuori però…”

San Siro

La Curva Nord ha lanciato un invito ai tifosi nerazzurri prima del Derby Inter-Milan nonostante dentro San Siro gli spettatori potranno essere solo 1.000

SAN SIRO – La Curva Nord ha invitato i tifosi nerazzurri a San Siro per il Inter-Milan. Ovviamente non all’interno dello stadio, visto che le restrizioni del Governo per contrastare l’emergenza della pandemia da Coronavirus non lo permettono, se non a soli 1.000 spettatori, ma all’esterno. Fuori dall’impianto, a partire dalle ore 15 del 17 ottobre, vale a dire domani, i sostenitori dell’Inter daranno così il loro benvenuto alla squadra di Antonio Conte per il Derby contro il Milan. A seguire il comunicato all’interno della pagina Facebook della Curva Nord.