Inter-Milan di Coppa Italia senza Donnarumma: squalificato dalla panchina

Condividi questo articolo

Donnarumma Milan

Inter-Milan di Coppa Italia si giocherà fra due settimane, presumibilmente mercoledì 27 gennaio. Nella partita dei quarti di finale, in gara secca, non ci sarà Gianluigi Donnarumma: il portiere salterà il derby per squalifica dopo essere stato espulso ieri dalla panchina col Torino (vedi articolo).

ASSENZA SICURA – Gianluigi Donnarumma salterà anche questo Inter-Milan di Coppa Italia. Il portiere classe ’99 aveva già saltato quello di tre anni fa, vinto 1-0 dai rossoneri, per un infortunio nell’immediato prepartita. Ora, invece, sarà assente per squalifica. Ieri, a metà ripresa della partita vinta 5-4 ai rigori contro il Torino, è stato espulso per proteste. Questo nonostante fosse in panchina. Al suo posto probabile giochi Ciprian Tatarusanu, già fra i pali ieri. Nessuno squalificato invece nell’Inter, ma gli ammoniti di oggi (vedi tabellino) entrano tutti in diffida.