Inter-Milan di Coppa Italia, riecco Josep Martinez! Fin qui protagonista – CdS

Inter-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia e ancora Josep Martinez tra i pali. Il portiere spagnolo, come da tradizione in questa stagione per la Coppa Italia, sarà titolare questa sera contro il Milan nel derby decisivo. Come sottolineato questa mattina in edicola dal Corriere dello Sport, fin qui, l’ex Genoa ha sempre risposto presente: solido, affidabile e sempre pronto.

RITORNO TRA I PALI – Nella semifinale d’andata si era distinto per una parata decisiva su Leao, tenendo a galla la squadra nel momento più complicato della partita. Ora l’obiettivo è chiaro: mantenere la porta inviolata e aiutare i nerazzurri a tornare all’ultimo atto del torneo, in programma il 14 maggio a Roma. L’ultimo clean sheet dell’Inter risale al 16 marzo, in campionato contro l’Atalanta. Da allora, la squadra ha sempre subito almeno un gol: un dato che Martinez proverà a invertire proprio questa sera. Il portiere classe 1998 ha già collezionato tre presenze in Coppa Italia in questa stagione, con due clean sheet tra ottavi (Udinese) e quarti (Lazio). E ha già una vittoria in coppa nel curriculum: nel 2021/2022 contribuì alla conquista della DFB-Pokal da parte del Lipsia, giocando nel secondo turno contro il Babelsberg.

Martinez titolare in Inter-Milan, dal prossimo anno sostituirà Sommer?

PASSAGGIO DEL TESTIMONE – Stasera sarà una vetrina importante anche in ottica futura. Yann Sommer resta la prima scelta per l’Inter, forte di un contratto fino al 2026 e di prestazioni di alto livello. Ma Martinez ha il desiderio e le qualità per raccogliere il testimone. Una grande prova nel derby potrebbe essere un ulteriore passo verso la transizione e un messaggio forte per la prossima stagione: l’Inter, tra i pali, è in buone mani.

