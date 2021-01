Inter-Milan (Coppa Italia): la probabile formazione dell’Inter di Conte

Condividi questo articolo

La probabile formazione di Conte

Inter-Milan è in programma oggi a partire dalle ore 20.45. Partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Sfida secca, bisogna vincere per accedere alle semifinali. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Conte

LA ROSA E LA FILOSOFIA DI CONTE

INDISPONIBILI – Ancora un infortunato in casa nerazzurra. Si tratta di D’Ambrosio, che rientrerà dopo metà febbraio. Difficile la prima convocazione stagionale per Vecino, che non è ancora al top della forma.

MODULO – Stavolta Conte non dà particolari spoiler alla vigilia ma il 3-5-2 è praticamente una certezza. A poche ore alla partita, pare che vedremo un’Inter molto aggressiva con la doppia mezzala a supporto della manovra.

LA SQUADRA REPARTO PER REPARTO

DIFESA – Il mistero dal 1′ è dietro. Il capitano Handanovic tra i pali. In mezzo alla difesa più de Vrij che Ranocchia, con Skriniar sul centro-destra e Bastoni o Kolarov sul centro-sinistra. Nonostante le anticipazioni sul serbo, le quotazioni dell’italiano sono in salita.

CENTROCAMPO – Semi-rivoluzione in mezzo al campo. Sulle fasce spazio alle forze fresche, con Darmian a destra e Perisic a sinistra a far rifiatare Hakimi e Young. Davanti alla difesa Brozovic, con Barella e Vidal mezzali, quest’ultimo favorito su Gagliardini.

ATTACCO – Solita staffetta in avanti. Stavolta a riposare sarà Lautaro Martinez, quindi spazio a Sanchez, che agirà a supporto del centravanti Lukaku.

IL PROBABILE SCHIERAMENTO DELL’INTER

FORMAZIONE – Ecco dunque la probabile formazione titolare dell’Inter che affronterà il Milan in Coppa Italia: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Sanchez.

IN PANCHINA – Padelli, Radu; Ranocchia, Kolarov; Hakimi, Young, Gagliardini, Eriksen, Sensi; Lautaro Martinez, Pinamonti.

Clicca qui per scoprire anche la probabile formazione del Milan di Stefano Pioli.