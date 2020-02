Inter-Milan, i 23 convocati di Pioli: la scelta su Ibrahimovic per il derby

Inter-Milan è in programma questa sera alle ore 20.45 al Meazza, per la ventitreesima giornata di Serie A. Il tecnico dei rossoneri Pioli ha inserito ventitré giocatori fra i convocati: come noto c’è il ritorno di Ibrahimovic dopo l’infortunio della scorsa settimana, mentre sono due gli assenti. Lo svedese, a questo punto, sarà titolare nel derby (vedi articolo).



INTER-MILAN – I CONVOCATI DI PIOLI

Portieri: Asmir Begovic, Antonio Donnarumma, Gianluigi Donnarumma;

Difensori: Davide Calabria, Andrea Conti, Matteo Gabbia, Theo Hernandez, Simon Kjaer, Diego Laxalt, Mateo Musacchio, Alessio Romagnoli;

Centrocampisti: Ismael Bennacer, Lucas Biglia, Giacomo Bonaventura, Marco Brescianini, Hakan Çalhanoglu, Franck Kessié, Paquetà, Alexis Saelemaekers;

Attaccanti: Samu Castillejo, Zlatan Ibrahimovic, Rafael Leao, Ante Rebic;

Non convocati: Léo Duarte, Rade Krunic.