Inter-Milan, Conte ritrova i nazionali: giro di tamponi, attesa per l’esito – Sky

Antonio Conte Verona-Inter

Inter-Milan è la sfida in programma sabato alle ore 18.00 e valida per la quarta giornata di Serie A. Conte ha ritrovato tre elementi, ma il vero lavoro in vista del derby inizierà domani. Di seguito quanto rivelato da Barzaghi nel corso della diretta di “Sky Sport 24”

CONTROLLI – Inter-Milan è la sfida in programma sabato alle ore 18.00 e valida per la quarta giornata di Serie A. Antonio Conte ritrova i nazionali: «Questi calciatori sono rientrati e si sono sottoposti al tampone, domani avranno il responso. Se tutto sarà ok potranno allenarsi per quello che sarà il vero lavoro in vista del derby. In questo momento sul campo di Appiano Gentile ci sono coloro che hanno lavorato in questi giorni, vale a dire Samir Handanovic, Daniele Padelli, Andrea Ranocchia e Matteo Darmian. A questi si sono aggiunti Marcelo Brozovic, Andrea Pinamonti e Achraf Hakimi che oggi sono venuti ad appiano per l’esame da effettuare».