Inter-Milan, Conte raddoppia in vista del derby! Forza, tattica e mini torneo

Inter-Milan si giocherà domenica a San Siro alle ore 20.45, sfida valida per la ventitreesima giornata di Serie A. La squadra di Conte ha svolto oggi una doppia seduta di allenamento con torneo finale. Di seguito il report della seduta odierna

RADDOPPIO – Inter-Milan si giocherà domenica sera in un San Siro quasi sold-out (vedi articolo). Il tecnico nerazzurro Antonio Conte raddoppia la seduta di allenamento: “Doppia seduta di allenamento oggi per i nerazzurri in vista del Derby di Milano di domenica 9 febbraio alle 20.45. I giocatori nel corso della mattinata hanno svolto lavoro incentrato sulla forza e nel pomeriggio dopo il riscaldamento torello, un focus tattico e un torneo a quattro squadre”.

