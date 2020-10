Inter-Milan, Conte prenderà decisioni venerdì: chance Eriksen? – Sky

Condividi questo articolo

Eriksen Inter

Inter-Milan di sabato sera presenta numerose difficoltà per Antonio Conte che avrà di fatto un solo giorno per preparare la partita. Possibile una chance per Eriksen dal primo minuto, anche se al momento il favorito sembra essere Brozovic

Antonio Conte è in grossa difficoltà per preparare il derby di sabato. Tra nazionali e positività al Covid-19 ha avuto in questi giorni la rosa ridotta all’osso e in pratica avrà tutto il gruppo a disposizione solo venerdì, giorno prima della stracittadina, per preparare la partita e prendere le decisioni sugli 11 che scenderanno in campo. Le buone prestazioni con la maglia della nazionale danese sembrano aver rilanciato le quotazioni di Eriksen, anche se in questo momento il favorito sembra essere Brozovic che, a differenza del danese, è già tornato ad Appiano. A riportarlo è Matteo Barzaghi per “Sky Sport 24”.