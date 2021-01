Inter-Milan, Conte pensa al turnover. Tentazione Sensi, c’Ã¨ Sanchez – SM

Inter-Milan, Conte pensa al turnover. Tentazione Sensi, c’è Sanchez – SM

Condividi questo articolo

Antonio Conte Inter

Inter-Milan è in programma domani alle 20:45. I nerazzurri, guidati da Antonio Conte, reduci dal pareggio contro l’Udinese, vogliono proseguire il cammino in Coppa Italia. Il tecnico nerazzurro potrebbe varare il turnover: occasione per Sensi e Sanchez. Le ultime da “SportMediaset”

LE ULTIME – Inter-Milan si avvicina. I nerazzurri, guidati da Antonio Conte, reduci dal pareggio contro l’Udinese, vogliono proseguire al meglio il cammino in Coppa Italia. Per il Derby, il tecnico nerazzurro, sta valutando un mini turn-over: nessuna rivoluzione, ma due o tre cambi rispetto alla formazione titolare ci saranno. Nessun turnover dietro con Handanovic tra i pali, e con Skriniar, deVrij e Bastoni a formare la linea di difesa. A centrocampo potrebbe trovare spazio Sensi, al posto di un Vidal apparso in difficoltà ad Udine. Assieme a lui confermati Barella e Brozovic. A destra ci sarà Hakimi,, con Darmian che dovrebbe prendere il posto di Young sulla corsia di sinistra. In attacco, in coppia con Lukaku, ci sarà Sanchez, con Lautaro Martinez che partirà dalla panchina.